Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı haritası

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Doğu Anadolu fay hattı merak konusu oldu. İşte, Doğu Anadolu fay hattı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.