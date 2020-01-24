Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı haritası
Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunuyor. Meydana gelen son depremlerin ardından 'Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor?' sorusu bölgede ikamet eden vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası...
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Doğu Anadolu fay hattı merak konusu oldu. İşte, Doğu Anadolu fay hattı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.
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