Doğu Akdeniz’de nefes kesen kurtarma
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ortaklaşa düzenlediği Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı dün başladı. Tatbikatın kara safhasında zorunlu acil iniş yapan yolcu uçağındaki yaralılar, havadan ve karadan başarıyla kurtarıldı.
Planlı tatbikata Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC arama kurtarma merkezleri ile sivil arama kurtarma birlikleri katıldı.
ORDU KUVVETLERİNDEN GÖVDE GÖSTERİSİ
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Genelkurmay Temsilcisi Tuğgeneral Sebahattin Kılınç, Hava Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile yerli ve yabancı gözlemciler de tatbikatı yerinde izledi.
Tatbikata, Türkiye’den bir fırkateyn, iki Sahil Güvenlik (SG) korveti, dört SG botu, iki AK helikopteri, üç SG helikopteri, iki CASA AK uçağı, deniz güvenlik timi, dalış emniyet arama ve kurtarma timleri katıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç SG botu, bir AK helikopteri, bir ambulans helikopteri ve AK timleri katıldı. Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyumunu denemek, birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatın kara safhası 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde gerçekleştirildi.
ACİL İNİŞ YAPAN UÇAĞA MÜDAHALE
Senaryoya göre, İzmir-Ercan seferi yapan özel havayolu şirketine ait bir uçak KKTC hava sahasında acil durum çağrısı yaptı. Aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden sinyal alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.
KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı, bir arama kurtarma (AK) helikopteri, bir ambulans helikopteri ve AK birliklerince arama kurtarma faaliyetine başladı. Türk arama kurtarma teşkilatından bir AK uçağı ve bir AK helikopteri da operasyona destek verdi. Zorunlu iniş yapan uçağın yeri tespit edildi ve arama kurtarma uzman personeller, helikopterlerle uçak enkazı yakınlarına indirildi. İlk etapta uçak etrafında bulunan yaralılar, helikoptere alındı ve hastaneye nakledildi. Ardından bölgeye kara yoluyla sivil ve askeri ambulanslar ve arama köpekleri getirildi. Diğer yaralılar da ambulanslarla tahliye edildi.
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