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    Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden İsrail’e tepki... Bir yıl boyunca İsrailli öğrenci alınmayacak

    ANKARA
    15.05.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    DOĞU Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim gören 104 farklı ülkeden birer öğrenci İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto ederek, “Kanımız Filistin’e Can Verecek” sloganıyla kan bağışında bulundu. Doğu Akdeniz Üniversitesi, İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini dondururken, bu yıl İsrailli öğrenci almama kararı da aldı.

    İSRAİL’E PROTESTO
    Üniversite yerleşkesinde toplanan 104 farklı ülkeden birer öğrenci, Filistin Bayrağı’nı açarak İsrail’i protesto etti. Öğrenciler, “Kanımız Filistin’e Can Verecek” sloganıyla da Filistinliler için kan verdi. “Trump’ı durdurun. Kudüs, Filistin’in başkentidir” yazılı afişler taşıyan öğrenciler, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

    BAHAR ŞENLİĞİ İPTAL
    DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, burada yaptığı konuşmada, Gazze’de bir insanlık suçu işlendiğini, dini ve etnik bir katliam yapıldığını söyledi. Hristiyanların dini lideri olan Papa’nın bu olaylara sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, Gazze’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle 24. Bahar Festivali’nin de iptal edildiğini kaydetti.

    İSRAİLLİ ÖĞRENCİ ALINMAYACAK
    Bu arada üniversite yönetimi yaşanan olaylara tepki olarak İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini askıya alırken, bir yıl boyunca da üniversiteye İsrailli öğrenci almama kararı aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Doğu Akdeniz Üniversitesi , gündem
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