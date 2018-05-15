Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden İsrail’e tepki... Bir yıl boyunca İsrailli öğrenci alınmayacak

İSRAİL’E PROTESTO

Üniversite yerleşkesinde toplanan 104 farklı ülkeden birer öğrenci, Filistin Bayrağı’nı açarak İsrail’i protesto etti. Öğrenciler, “Kanımız Filistin’e Can Verecek” sloganıyla da Filistinliler için kan verdi. “Trump’ı durdurun. Kudüs, Filistin’in başkentidir” yazılı afişler taşıyan öğrenciler, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

BAHAR ŞENLİĞİ İPTAL

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, burada yaptığı konuşmada, Gazze’de bir insanlık suçu işlendiğini, dini ve etnik bir katliam yapıldığını söyledi. Hristiyanların dini lideri olan Papa’nın bu olaylara sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, Gazze’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle 24. Bahar Festivali’nin de iptal edildiğini kaydetti.

İSRAİLLİ ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

Bu arada üniversite yönetimi yaşanan olaylara tepki olarak İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini askıya alırken, bir yıl boyunca da üniversiteye İsrailli öğrenci almama kararı aldı.