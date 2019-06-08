Doğu Akdeniz tepkisi: ‘Haklarımızı hiç ilgisi olmayanlara yedirtmeyiz’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, cuma namazı için dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’ne gitti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

SONDAJ GEMİLERİ ÇALIŞIYOR

“Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de petrol için bazı Amerikan şirketleriyle anlaştığı söyleniyor. Bu konuda Türkiye’nin tutumu nedir?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi: “Değerli arkadaşlar, bizler şu anda biliyorsunuz münhasır ekonomik bölgelerde, biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun, bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Bunların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir... Bunların hepsinden Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var. Diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var. Buralar üzerinde de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni af yasasıyla ilgili son hazırlıklar nelerdir, herkes merak ediyor, ne zaman çıkacak?” sorusu üzerine de “Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

SEÇİM İÇİN ‘DÖNÜN’ MESAJI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İki hafta sonra İstanbul seçimi olacak, bundan sonraki programınız nasıl ilerleyecek, seçim çalışmalarına ilişkin olarak neler söyleyeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanı olarak öncelikle makamıma yönelik kişisel görevlerimin dışında, yine kampanya süreci içerisinde de organizasyon heyetimizin bize de yüklediği bazı görevler var, onları yerine getireceğiz. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşerilerimizin tabii bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan da özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içerisinde ve şu an bu illerdeler. Tüm vatandaşlarımızı tekrar İstanbul’a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar ve onların dönüşüyle en az kayıpla inanıyorum ki İstanbul’da sandıklarda seçmenimiz ful olarak görevini yerine getirecektir. Biz de bunları İstanbul içindeki hemşerilerimizle teşvik edeceğiz.”

EL SALLAYANLARI KIRMADI





CUMHURBAŞKANI Erdoğan, cuma namazı sonrası Beylerbeyi Sarayı’na geçti. Bir süre burada kalan Erdoğan, ardından Kısıklı’daki konutuna geçmek üzere hareket etti. 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak makam aracından inen Erdoğan, yanlarına gitti. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı. Bu sırada bazı vatandaşlar da metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için koşarak yanına geldi. Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.