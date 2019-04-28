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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
28.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne çözecek

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Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne çözecek

Adana'da getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren kadının yüzündeki darp izleri nedeniyle kocası tutuklandı. Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne hayatta kalma mücadelesini kazanırsa vereceği ifade çözecek.

Adana'da 3 gün önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren kadının yüzündeki darp izleri nedeniyle kocası tutuklandı. Bebeğin sır ölümünü annenin vereceği ifade çözecek.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde 26 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26) 4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. olay günü sabah 05.30 sıralarında hastaneye getirildi. Genç kadın hastanede 8 aylık kız bebeğini kaybetti. Kendisi de hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

Bu sırada genç kadının yüzünde morluklar olduğu için doktor olayı polise bildirdi. Polis kocayı gözaltına aldı. İddiaya göre, koca Abdulkadir Ç. eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, daha sonra kendi imkanlarıyla onu hastaneye götürmek için yola çıktığını ancak yolda nefesi de kesildiğini bu nedenle kendisine tokat attığını, yüzündeki morlukların bundan dolayı olduğunu hatta eşine kalp masajı yaptığını, onu darp etmediğini kurtarmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Genç kadın yoğun bakımda olduğu ve ifade veremediği için adliyeye sevk edilen koca tutuklandı. Şimdi herkes olayın gerçek nedeninin ortaya çıkması için genç kadının kendine gelmesi ve ifade vermesini bekliyor. Genç kadının ifadesi bebeğin sır ölümünü ortaya çıkartacak.

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