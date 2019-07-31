"Doğmamış bebeğimin hakkını helal etmiyorum"
Pendik'te, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ile eşi Yunus Emre Bahçıvan’a trafikte dehşet yaşatan ve haklarında 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada yurtdışına çıkışı yasağı konularak tahliye edildi.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celsede sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ilk verdikleri ifadelerini tekrarlayarak hasta annelerini ziyarete gittiklerini, çiftin aracını sollayarak önlerine geçtikten sonra Bahçıvan’ın kendilerine çarptığını, bunun üzerine sinirlendiklerini iddia etti.
Hüseyin Sel ifadesinde “İflas noktasına geldik. Hem müştekilerden, hem de kamuoyundan özür diliyorum. Biz edepli, terbiyeli insanlarız. Bize verilen en büyük ceza sosyal medyada yapılan linç oldu” dedi.
Gözyaşlarını tutamayan mağdur Ayfer Bahçıvan ise “Ben sanıkların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Doğmamış çocuğumun hakkını da helal etmiyorum” dedi. Yunus Emre Bahçıvan da ifadesinde şunları söyledi: “Benim yol vermeme sebebim; eşim hamile olduğu için ani duruş hareketi yapmamdır. Bizden kibarca yol istense, sinyal verilse belki yol verirdim. Çok öfkeliydiler. Kapıyı açamadıkları için camı yumruklamaya başladılar. Ben o esnada eşimin hamile olduğunu söyledim. Ama hiç merhamet etmediler.”
YENİDEN TABELA
Olay sonrasında Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Pendik Kaynarca’daki Seydioğlu Baklava dükkânın tabelası indirilmişti. Ancak tabela önceki gün yeniden yerine koyuldu. Öte yandan, akşam saatlerinde tahliye edilen Sel kardeşler içi yakınları Maltepe Cezaevi önündeki yeşillik alanda kurban kesti.
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