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    Doğdukları Türkiye'de okullu oldular

    AA
    22.04.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE'ye sığınan Suriyeli ailelere ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisi’nde barınan yaklaşık 700 çocuk eğitim-öğretimle tanışmanın heyecanını yaşıyor.

    Yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim gördüğü çadır kentteki okulun müdür yardımcısı Kinde el-Ahmed, Suriye’de 17 yıl çalıştıktan sonra çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye geldiğini söylüyor. Ahmed, Türkiye’de doğan ve 6-7 yaşına gelen çocukların bu yıldan itibaren okula başladığına dikkati çekerek şöyle konuştu: "Yaklaşık 6 yıldır çadır kentteyim ve burada acılarımızı unutmaya çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için okullar yapıldı. Savaştan sonra Türkiye’de doğan çocuklar da artık okula başladı. Yaklaşık 700 çocuk bu yıl eğitim ve öğretimle tanıştı. Okulda eğitimden oyunlara kadar küçük çocuklarla en güzel şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Burada çocuklar güvende ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları hissetmeden geleceğe hazırlanıyorlar. Okulda mutlular ve Türkçe öğreniyorlar. Burada büyüyorlar ve Türkiye’yi ikinci vatanları olarak biliyorlar, her şey çok güzel ilerliyor."

    SURİYE’Yİ HİÇ GÖRMEMİŞ
    Öğrencilerden Teyme Gazal de ailesinin 2011 yılında Hama’dan Türkiye'ye geldiğini söylerken, Suriye’yi hiç görmediğini ve bu yıl büyük bir heyecanla okula başladığını anlattı.  

    Etiketler: suriyeli göçmenler , gazetehaberleri , gündem
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