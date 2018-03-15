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    Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

    Ali GÜNDOĞAN/DHA
    15.03.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    MARMARİS'in yeşili ve denizi ile görsel şölen sunan doğa harikası kırsal mahallelerdeki ormanlar çöplüğe döndü. Yönlendirme yol levhaları kurşunlanıp atıldı, ormana dökülen molozlar arasından deniz bisikleti bile çıktı.

    Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 8 yıldır çalışan Önder Yılmaz, "Onlarca yerler gezdik, böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Ormanlarımız duyarsız kişilerce eskimiş eşya pazarına dönmüş" dedi.

    Doğaya deniz bisikleti bile atmışlarBir diğer işçi Bülent Yiğit ise, "Biz halkımızdan duyarlılık beklerken, böyle manzaraya şaşırıyoruz. Ev eşyaları bile var ama ilk defa deniz bisikleti ile karşılaştık. 11 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

    Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar
    İşçilerden Mehmet Demir de, "23 yıldır temizlik işlerinde görev yapıyorum. 'Bu nedir ya' demeden geçemiyorum. Üşenmemişler arazi aracının bile zor geldiği ormanlık alana atmışlar. Pes diyorum" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.

    Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

    Etiketler: Marmaris , deniz bisikleti , Muğla , Önder Yılmaz , Bülent Yiğit , Mehmet Demir , gündem
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