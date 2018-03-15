Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 8 yıldır çalışan Önder Yılmaz, "Onlarca yerler gezdik, böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Ormanlarımız duyarsız kişilerce eskimiş eşya pazarına dönmüş" dedi.

Bir diğer işçi Bülent Yiğit ise, "Biz halkımızdan duyarlılık beklerken, böyle manzaraya şaşırıyoruz. Ev eşyaları bile var ama ilk defa deniz bisikleti ile karşılaştık. 11 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.



İşçilerden Mehmet Demir de, "23 yıldır temizlik işlerinde görev yapıyorum. 'Bu nedir ya' demeden geçemiyorum. Üşenmemişler arazi aracının bile zor geldiği ormanlık alana atmışlar. Pes diyorum" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.