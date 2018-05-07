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    Doğan Medya'nın Demirören'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.

    Karar Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde bugün yayınlandı.

    Etiketler: Doğan Medya , Demirören Medya , gündem
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