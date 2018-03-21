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    Doğalgaz patladı ev enkaza döndü

    Enver FATİH TIKIR/DHA  
    21.03.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta, dün saat 08.30 sıralarında tek katlı bir evde, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

    Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın olduğu eve geçen hafta kiracı olarak taşınan ve tek başına yaşayan Hikmet Güner (57) ile bu sırada okula gitmek üzere yoldan geçen, lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi ve Şehmuz Bora (35) ağır yaralandı.  Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Geldi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Patlamada, ev enkaza dönerken, çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda da hasar oluştu.

    MÜHENDİS OLMAK İSTİYORDU

    Aynı mahallede oturan ve okula gitmek için evin yakınından geçerken patlamada ölen Elif Geldi’nin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve mühendis olmak istediği bildirildi. Elif Geldi’nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Bahar Camii’nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Elif Geldi’nin cenazesi Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yakınları ve sevenleri katıldı.

    Etiketler: Osmangazi , Bursa , gazetehaberleri , gündem
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