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    Doğal sit alanı otele yol oldu

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    16.03.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    Şile sahilinde mevcut imar planında dinlenme ve rekreasyon alanı görünen 60 bin metrekarelik alanın otopark olarak kullanılan 390 metrekarelik bölümü, Resort Otel için sahile yol olacak. Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanıp ilçesinden oy birliğiyle geçen plan değişikliği teklifi, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

    Doğal sit alanı otele yol olduŞile Belediyesi’nden gelen teklifte plan tadilatının gerekçesi açıklanmazken, söz konusu alanın otel tarafından fiilen otopark olarak kullanıldığı belirtildi.

    Tapu kaydında, söz konusu parselin 1. Derece Doğal Sit Alanı olduğuna dair beyan yer alırken, Büyükşehir Belediyesi yaptığı incelemede söz konusu parselin teklife konu olan kısmının sit alanı içinde kalmayıp, otopark olarak kullanıldığını bildirdi.

    Doğal sit alanı otele yol olduCHP’Lİ KOÇAR: OTEL İÇİN DOĞAL SİT ALANINDAN YOL GEÇİRİYORUZ

    Karara CHP Grubu adına itiraz eden İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar, tepkisini “Tapu da birinci derece sit alanı olan bir yere araba park ediliyor diye orası otopark alanı olmaz. Yol planlıyoruz burada. Otel için doğal sit alanından yol geçiriyoruz” sözleriyle gösterdi.

    Doğal sit alanı otele yol olduKomisyon Başkanı Hadi Diler de, söz konusu 390 metrekarelik yerin, planın tasdik sınırında kaldığını, düzenlemenin deniz tarafına ulaşımı rahatlatmak, söz konusu parselin kenarından kıyı kesimine yol açmak için yapıldığını söyledi.

    Doğal sit alanı otele yol oldu

    Doğal sit alanı otele yol oldu

    Doğal sit alanı otele yol oldu

    Etiketler: SİT alanı , Şile , otel , imar , Resort Otel , Ülkü Koçar , Hadi Diler , gündem
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