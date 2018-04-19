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    Doğal sayılar nelerdir? Doğal Sayılarda püf noktaları

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Doğal sayılar, matematiğin en temel konuları arasında yer almaktadır. Çarpma, toplama, çıkarma ve bölme işlemlerinin kullanımının temelinde yer alan Doğal Sayılar, kendi içerisinde bazı kurallara sahiptir. İşte, Doğal Sayılar hakkında merak edilen detaylı bilgiler

    N={0,1,2,3,4,5,6,7………} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. N veya D harfleriyle temsil edilir. En küçük doğal sayı 0 (sıfır) dır.

    Dört işlemin bir arada verildiği işlemlerde işlem önceliğine dikkat edilir.

    İşlemlerde aşağıdaki sıraya dikkat edilir:

    1. Varsa üs alma işlemi yapılır .
    2. Parantez varsa parantez içindeki işlem yapılır .
    3. Çarpma veya bölme işlemlerinden önce gelen işlem yapılır .
    4. Toplama veya çıkarma işlemi yapılır

    Bir Doğal Sayının 1. Kuvveti : Bir doğal sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. 

    Bir Doğal Sayının 0. Kuvveti: Sıfırdan farklı bir doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.

    Örnek: 25 . 3 + 30 : 6 işleminin sonucu kaçtır?

    Önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır . Sonra toplama işlemi yapılır .

    25 . 3 + 30 : 6 = 75 + 5 = 80

    DOĞAL SAYILARDA DAĞILMA ÖZELLİĞİ

    Bir sayının diğer iki sayının toplamı ya da farkı ile çarpımı, o sayının diğer iki sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamına ya da farkına eşittir. Bu özelik çarpma işleminin toplama ya da çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğidir.

    a, b ve c doğal sayı olmak üzere; çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özeliği

    a . (b + c) = a . b + a . c

    çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özeliği

    a . (b – c) = a . b – a . c  olur.

    DOĞAL SAYILARDA ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA

    Bir sayının diğer iki sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı ya da farkı, o sayının diğer iki sayının toplamı ya da farkı ile çarpımına eşittir.

    Ortak çarpan parantezine alma işlemi dağılma özeliği uygulanmış bir işlemi önceki hâline getirmektir.

    a, b ve c doğal sayı olmak üzere;
    a . b + a . c = a . (b + c) a . b – a . c = a . (b – c) olur.

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