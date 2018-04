Doğal sayılar nelerdir? Doğal Sayılarda püf noktaları

N={0,1,2,3,4,5,6,7………} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. N veya D harfleriyle temsil edilir. En küçük doğal sayı 0 (sıfır) dır.

Dört işlemin bir arada verildiği işlemlerde işlem önceliğine dikkat edilir.

İşlemlerde aşağıdaki sıraya dikkat edilir:



1. Varsa üs alma işlemi yapılır .

2. Parantez varsa parantez içindeki işlem yapılır .

3. Çarpma veya bölme işlemlerinden önce gelen işlem yapılır .

4. Toplama veya çıkarma işlemi yapılır

Bir Doğal Sayının 1. Kuvveti : Bir doğal sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir.

Bir Doğal Sayının 0. Kuvveti: Sıfırdan farklı bir doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.

Örnek: 25 . 3 + 30 : 6 işleminin sonucu kaçtır?



Önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır . Sonra toplama işlemi yapılır .



25 . 3 + 30 : 6 = 75 + 5 = 80

DOĞAL SAYILARDA DAĞILMA ÖZELLİĞİ

Bir sayının diğer iki sayının toplamı ya da farkı ile çarpımı, o sayının diğer iki sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamına ya da farkına eşittir. Bu özelik çarpma işleminin toplama ya da çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğidir.



a, b ve c doğal sayı olmak üzere; çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özeliği

a . (b + c) = a . b + a . c

çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özeliği



a . (b – c) = a . b – a . c olur.

DOĞAL SAYILARDA ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA

Bir sayının diğer iki sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı ya da farkı, o sayının diğer iki sayının toplamı ya da farkı ile çarpımına eşittir.



Ortak çarpan parantezine alma işlemi dağılma özeliği uygulanmış bir işlemi önceki hâline getirmektir.



a, b ve c doğal sayı olmak üzere;

a . b + a . c = a . (b + c) a . b – a . c = a . (b – c) olur.