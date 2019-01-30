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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
30.01.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

Doğal gaz sızıntısı apartmanı ayağa kaldırdı! Ekipler hemen müdahale etti

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Doğal gaz sızıntısı apartmanı ayağa kaldırdı! Ekipler hemen müdahale etti

İSTANBUL Şişli’de bir apartmanın birinci katında meydana gelen doğal gaz kaçağı apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Koku gelen daireden kimsenin kapıyı açmaması ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Akar Caddesi’nde meydana geldi. Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi üzerine bulunan bir apartmandan ‘yoğun gaz kokusu’ gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle İGDAŞ ekiplerini çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler apartmanın birinci katında kalan Cevriye Taşkın’a ait olduğu öğrenilen daireden kimse kapıyı açmayınca komşuları oğluna haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen oğlunun kapıyı açması üzerine ekipler içeriye girdi. Daireye giren ekipler evin camlarını açarak havalandırdı. Sağlık ekipleri uykuda olan Cevriye Taşkın’ı uyandırarak ilk tedaviyi uyguladı. Dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Cevriye Taşkın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, ocağın açık bırakılması nedeniyle doğal gaz sızıntısı olduğunu tespit etti. Kokunun dağılması sonrası apartmanda yaşanan kısa süreli panik sona erdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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