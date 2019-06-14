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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.06.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Doğal gaz kaçağı patlaması davasında karar açıklandı

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Doğal gaz kaçağı patlaması davasında karar açıklandı

Beyoğlu'nda 2016'da bir binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, 6 müşteki ile sanıkların avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen müştekiler, şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da tek tek söz alarak, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Savaş Polat ve Pınar Arslantürk'ün olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerine hükmederek, olayın oluş şekli ile özellikleri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve olaydaki kusurlarının ağırlığını dikkate alıp sanıkları üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, karar kesinleştiğinde, olayla ilgili 6 kişi ve Beyoğlu Belediyesi yetkilileri hakkında “taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması” suçundan suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun
Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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