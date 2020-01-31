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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

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Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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