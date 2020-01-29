“Benim siyaset anlayışıma göre, doğal afetlerden siyaset çıkarılmaz. Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız. Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır. Gün, Elazığlı, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür.

İktidar ve küçük ortağı suni gündemler yaratma peşinde koşadursun, vatandaşın gerçek gündemi bambaşka. O gerçek gündem, kaynamayan tenceredir. Ödenemeyen faturalardır. Bugün dört kişilik ailenin, sağlıklı biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72 lira 58 kuruş, yani aylık 2 bin 178 liralık harcama yapması gerekiyor. Açlık sınırı AK Parti zamanında 4.6 kat arttı. Doğalgaza, 2018 ve 2019’da yüzde 60 zam yapıldı. Vatandaşımın maaşı, bunun üçte biri kadar bile artmadı. Sadece 2019’da elektriğe gelen zam, yüzde 30. Vatandaşımın aldığı asgari ücretin dörtte biri sadece elektrik ve doğalgaz faturalarına gidiyor. İstanbul’da, 39 ilçeden 38’inde doğalgaz tüketiminde düşüş var. Vatandaş artık kombinin düğmesini tedirgin çeviriyor.”