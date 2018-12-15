Doğacak bebeği için izne gelecekti
SURİYE’nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin’de şehit olan 24 yaşındaki Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun cenazesi dün uçakla İstanbul’a getirildi.
Bahçelievler’deki babası Abubekir ve annesi Nuray Kalo’nun oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ilk ve ortaokulu okuduğu, evinin karşısında olan Yenibosna Ortaokulu’nda taziye çadırı kuruldu. Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun iki yıl önce evlendiği eşi Yasemin Kalo’nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kalo, doğacak bebeğine alışveriş yapmak için bu hafta Afrin’den izne gelecekti. Kalo’nun yakınları “Üç ay önce Afrin’e gitmişti. Çocuğu olacağı için çok mutluydu. Haftasonu izne gelecekti. Bebeğe alışveriş yapacaklardı. Hepimiz çok üzgünüz” dedi. Şehidin ağabeyi Üsteğmen Mustafa Kalo ise Siirt’te görev yapıyor. Şehit Üsteğmen, bugün Ataköy’den son yolculuğuna uğurlanacak.
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