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Nuran Çakmakçı
19.12.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Doğa Koleji’nde yeni dönem… İmzalar atıldı

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Doğa Koleji’nde yeni dönem… İmzalar atıldı

Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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