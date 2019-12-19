Nuran Çakmakçı
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Son dakika haberi: Doğa Koleji’nde yeni dönem… İmzalar atıldı
Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.
İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
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