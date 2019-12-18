Doğa Koleji'nde son durum ve gelişmeler neler? Satış iddialarına yeni açıklama!

Temeli 18 yıl önce atılan Doğa Koleji’ndeki kriz bitmek bilmiyor. Doğa Koleji'ndeki yaşanan maddi problemlerden dolayı okullarda öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verdi. Peki, Doğa Koleji’nde son durum ne, satış iddiaları doğru mu? İşte Doğa Koleji haberleri…

Maaşlarını alamadıklarını söyleyen Doğa Koleji öğretmenleri ve çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Derse girmeyeceklerini açıklayan öğretmenler, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışırken; çocuklarının eğitiminin yarım kalması nedeniyle velilerden de tepki yağıyor. 13 Aralık’ta Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada kolejin devriyle ilgili yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilmiş, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu imzalı yazılı açıklamada, detaylı bilgilendirmenin 14 Aralık’ta yapılacağı duyurulmuştu ancak beklenilen açıklamanın yapılmaması nedeniyle tepkiler devam ediyor. Peki, Doğa Koleji’nde son durum ne?

BAKAN SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'ne ilişkin, “Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut” dedi.

Bakan Selçuk şunları söyledi:

Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz.

MEB’in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.

Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.

Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.

Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.

Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.

Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.

Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.

Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.

Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.

Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.



DOĞA KOLEJİ’NDE SON DURUM



Ankara ve İstanbul’dan sonra Gaziantepte’de Doğa Koleji için protestolar başladı. Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi, veliler tarafından protesto edildi. Kampüs önüne gelen veliler, öğretmenlere sarılarak destek oldu.



Doğa Koleji'ndeki yaşanan maddi problemlerden dolayı Gaziantep'te bulunan okulda da öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verdi. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler birbirlerini sarılarak teselli etti. Doğa Koleji önünde toplanan bir grup veli, sloganlar atarak açıklama yaptı. Veliler adına açıklama yapan öğrenci velisi Sevgi Kaya, şunları söyledi:



"Toplandığımız bu yer, herhangi bir inşaat firmasının önü değildir. Bizler de satın aldıkları dairenin teslimini alamamış mağdurları değiliz. Biz Doğa Okulları'nın velileriyiz. Bizler bu kurumun vizyon ve misyonuna güvenerek çocuklarını teslim etmiş aileleriz. Son dönemde bu kurumun basiretsiz, ferasetsiz, liyakatsiz yöneticiler elinde ne olduğu ve ne olacağı belli olmayan bir işletme haline dönmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişemiz artmıştır. Burada aylardır öğretmenlerimiz, maddi ve manevi buhrana sürükleyen bu zihniyetin tutarsız açıklamaları sadece öğretmenlerin değil, bizlerin de yeter noktasını çoktan aşmıştır. Yönetim bilmelidir ki; burası bir eğitim kurumudur ve kaybedilecek olan da para değil, insandır. Yönetim unutmamalıdır, bunca sıkıntılara rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tüm güler yüzüyle görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimiz de birer insandır. Onların da aileleri, bakmakla yükümlü oldukları insanlar ve insanı ihtiyaçları vardır. Bizleri bu esef verici hatırlatmaya mecbur bırakan yönetim kadrosunun bir an evvel mağduriyetlere son vermesini istiyor ve haklı davaların öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Basın açıklamasının ardından veliler, alkışlarla toplu halde okul bahçesine girip öğretmenlere destek verdi. Öğretmenler ve veliler birbirlerine sarılarak destek oldu.





DOĞA KOLEJİ SATILIYOR MU?



Doğa Koleji eylemleri devam ederken satılma iddiaları da gündeme geldi. İddiaya göre; Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60'ını almak istiyor. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.



DOĞA KOLEJİ KRİZİ NE ZAMAN BAŞLADI?



Okulun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı kampuslarındaki öğretmenler üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 Aralık’ta derslere girmeyerek eylem yaptı. Öğrenci velileri de öğretmenlere destek vererek, yetkililerin olaylara müdahale etmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunduğu, kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunların, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşandığı belirtildi.



MEB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'nin bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesine ilişkin başvurular üzerine gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Doğa Koleji' ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmelerin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde 'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:



"Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir. Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır."



Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği hususunun, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlendiği bildirilerek, "Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.