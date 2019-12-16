Doğa Koleji'nde son durum

Üç aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen Doğa Koleji öğretmenleri bugün yeniden iş bırakma eylemine gidiyor. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, “Ücretlerin tamamı ödenene kadar ders girmiyoruz” dedi. Öğretmenler ve kolej çalışanları bugün Ataşehir’de Doğa Koleji Genel Müdürlüğü’nün önünde toplanarak eylem yapacaklarını açıkladı. 13 Aralık’ta Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada kolejin devriyle ilgili yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilmiş, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu imzalı yazılı açıklamada, detaylı bilgilendirmenin 14 Aralık’ta yapılacağı duyurulmuştu. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



YASAL HAKKIMIZI KULLANIYORUZ



Eğitimcilerden biri sosyal medyada yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi:

“Doğa Koleji öğretmenleri olarak size bir bilgilendirme yapmayı doğru buluyoruz. Mecbur hissediyoruz. Bizler üç aydır maaş alamayan, giderini, borcunu, kirasını ödeyemeyen bununla beraber bir açıklamaya konu edinmeyen öğretmenleriz. Sürekli oyalanan ve bir gelirsizliğe mecbur edilen öğretmenleriz. Diğer çalışanlar da iki aydır maaşlarını alamıyorlar. Tüm bu verilerden hareketle bizler artık bu durumun sürdürülemez katlanamaz hale geldiğini düşünüyoruz. Buna dayanarak, yasal hakkımızı da kullanarak mağdur edilen tüm öğretmen ve emekçilerin okullara gitmemeye, yasal haklarını kullanmaya Ataşehir’de Doğa Koleji Genel Merkezi önünde bir araya gelmeye davet ediyoruz.”



NE OLDU?



Okulun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı kampuslarındaki öğretmenler üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 Aralık’ta derslere girmeyerek eylem yaptı. Öğrenci velileri de öğretmenlere destek vererek, yetkililerin olaylara müdahale etmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunduğu, kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunların, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşandığı belirtildi.