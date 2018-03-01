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    Doçent yanıtı: Yeni oluşum müdiresi

    ANKARA
    01.03.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye “Eylemsiz doçent” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkisini, ‘Terbiye Bağına Destursuz Giren Yeni Oluşum Müdiresi’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamayla dile getirdi.

    Yalçın’ın açıklaması özetle şöyle: “Yeni oluşumun pek heveskâr müdiresi; politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta; şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir. Son marifeti, bir hanıma yakışmayan, ‘...memuru’, ‘eylemsiz...’ gibi seviyesiz ve sakil ifadelerle Genel Başkanımıza dil uzatması olmuştur. Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ortaya koymuştur. Pensilvanya kardinalinin sözcüsü ‘Cümbüş ittifakı’ yakıştırmasını beğenmediyse ‘Darbe İttifakı’, ‘FETÖ Muhipleri İttifakı’ veya ‘Yurtta Sulh İttifakı’ gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , semih yalçın , son dakika
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