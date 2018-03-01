Doçent yanıtı: Yeni oluşum müdiresi

Yalçın’ın açıklaması özetle şöyle: “Yeni oluşumun pek heveskâr müdiresi; politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta; şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir. Son marifeti, bir hanıma yakışmayan, ‘...memuru’, ‘eylemsiz...’ gibi seviyesiz ve sakil ifadelerle Genel Başkanımıza dil uzatması olmuştur. Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ortaya koymuştur. Pensilvanya kardinalinin sözcüsü ‘Cümbüş ittifakı’ yakıştırmasını beğenmediyse ‘Darbe İttifakı’, ‘FETÖ Muhipleri İttifakı’ veya ‘Yurtta Sulh İttifakı’ gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz.”