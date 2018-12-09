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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ELAZIĞ, (DHA)
09.12.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Doçent cinayetinde sır perdesi aralanıyor

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Doçent cinayetinde sır perdesi aralanıyor

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'i (35) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrenci Fatih Şemsettin Aktaş ile pratisyen doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aktaş'ın dün gece alkol ve uyuşturucu aldığı, aralarında yaşanan bazı sorunları konuşmak için Doç. Dr. Mustafa Girgin'i arayarak eve çağırdığı iddia edildi. Burada çıkan kavgada Aktaş'ın, Doç. Dr. Mustafa Girgin'i öldürdüğü kaydedildi.

Olay, dün gece, Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, telefonla konuştuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'ın evine gitti. Burada Doç. Dr. Mustafa Girgin ile Aktaş ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Şemsettin Aktaş, eline geçirdiği bıçakla Doç. Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdü. Arbede sırasında Aktaş da elinden yaralandı.

Evden gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, evde Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cesediyle karşılaştı. Çağla Gül Balo olay yerinde, sevgilisi Aktaş ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayete kurban giden doktor toprağa verildi
Cinayete kurban giden doktor toprağa verildi

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Doç. Dr. Mustafa Girgin için görev yaptığı Fırat Üniversitesi'nde bugün tören düzenlendi. Aynı hastanede yapılan otopsinin ardından Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi, hastanenin bahçesine getirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, akademisyenler, hastane personeli ve Prof. Dr. Mustafa Girgin'in ailesi ile yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Demirbağ, "Mustafa Hoca ile öğrenciliğinden itibaren birlikteyiz. Her yönü ile hayat dolu bir insandı. Böyle bir olay yüzünden hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Son günlerde şiddet olaylarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Demirbağ, "Bizim kültürümüz ve inancımızda şiddet olayları yoktur. Şiddeti herkesin reddetmesi gerekiyor. Kişinin savunması şiddet olmaması gerekiyor. Hepimize büyük görevler düşüyor. Merhum Mustafa hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu. Mustafa Girgin'in tabutuna sarılan aile fertleri, törende gözyaşı döktü.

Genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü
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SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLANDI

Bu arada cinayetle ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Doç. Dr. Girgin'in Tıp Fakültesi'nde şüphelilerden Fatih Şemsettin Aktaş'ın hocası olduğu ve aralarında geçmişte bazı tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Olay günü akşam saatlerinde doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo ile birlikteyken alkol ve uyuşturucu aldığı ifade edilen Aktaş'ın, cep telefonu ile Doç. Dr. Girgin'i aradığı kaydedildi. Aktaş'ın sorunları konuşmak için Doç. Dr. Girgin'i eve davet ettiği öne sürüldü. Doç. Dr. Girgin ile iki sevgilinin konuşurken tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktaş'ın Doç Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından pratisyen doktor Çağla Gül Balo ile sevgilisi Fatih Şemsettin Aktaş, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Girgin'in cenazesi ise bugün İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

 

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