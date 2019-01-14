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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DNA'sı kanlı bıçakta

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DNA'sı kanlı bıçakta

Olay geçen yıl Avusturya’da yaşandı. Üniversite öğrencisi Ali Rıza Sağnak öldürüldü, ülkeye göç etmesine yardımcı olduğu eski polis Oktay Şener ise İzmir’de yakalanarak ‘cinayet’ten tutuklandı. Viyana savcılığı, cesedin altındaki bir yara bandında ve suç aleti kanlı bıçakta Şener’in DNA’sına rastlandığını açıkladı.

ALİ Rıza Sağnak (32), Adıyaman’da yaşıyordu. 2011’de Avusturya’ya gitti. Viyana Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nde son sınıfta okuyor, giderlerini karşılamak için de taksicilik yapıyordu. Liseden beri tanıdığı polis Oktay Şener ise 2017’nin temmuz ayında polislikten dilekçe vererek istifa etti. Şener’in ısrarlarına dayanamayan Sağnak, Avusturya’ya yerleşmesine yardımcı oldu.

DNAsı kanlı bıçakta

‘ONA ULAŞAMADIM’

Şener, 21 Mayıs 2018’de Sağnak’ın ABD’de yaşayan ablası Aysun Sağnak Başoğlu’na Instagram’dan mesaj gönderdi. Mesajda, Sağnak ile Almanya’ya kursa gideceklerinden ve şirket kuracaklarından bahsediyordu. Abla Başoğlu, bunun üzerine kardeşini aradı ancak telefonu açan yoktu. Yeniden Şener’i aradı. Şener, 20 Mayıs’ta Ali Rıza Sağnak’ı gördüğünü, iyi olduğunu söyledi. 2 arkadaşı ise polise giderek Sağnak’a ulaşamadıklarını söyledi. Viyana polisi, aynı gün Sağnak’ın evine giderek kapıyı kırdı. Manzara korkunçtu. Ali Rıza Sağnak, bıçaklanarak öldürülmüştü. Elleri ve kollarındaki yaralar saldırgana direndiğini gösteriyordu.

DNAsı kanlı bıçakta

Ali Rıza Sağnak

Abla Başoğlu, Şener’den şüphelenmişti. Araştırdığında da kardeşiyle sıklıkla kavga ettiklerini öğrendi. Viyana polisini arayarak kardeşini Şener’in öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi. Şener’in ailesini olaydan bir hafta önce Türkiye’ye göndermesi de şüphelerini iyice arttırdı. Şener, cesedin bulunmasından sonra Türkiye’ye dönmüştü. Viyana polisinin başvurusu üzerine Interpol, Şener hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Aramalar sürerken Viyana savcılığı olayla ilgili rapor hazırladı. Raporda, cesedin altındaki bir yara bandı ve olayda kullanılan kanlı bıçakta Şener’in DNA’sının bulunduğu belirtiliyordu.

SİNYALİ DE BÖLGEDE

20 Mayıs saat 21.54 ile 21 Mayıs 03.05 arasında olay bölgesinden Şener’in cep telefonu sinyal de alınmıştı. Şener, Interpol’ün uluslararası arama kararı üzerine 5 Ekim’de İzmir’de gözaltına alındı ve 9 Ekim’de tutuklandı. Abla Başoğlu, “Kaçarken bir hikâye uydurdu. Katilin bir polis olduğunu söyledi. Cinayeti planlayarak işledi” dedi. 

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