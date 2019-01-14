DNA'sı kanlı bıçakta
Olay geçen yıl Avusturya’da yaşandı. Üniversite öğrencisi Ali Rıza Sağnak öldürüldü, ülkeye göç etmesine yardımcı olduğu eski polis Oktay Şener ise İzmir’de yakalanarak ‘cinayet’ten tutuklandı. Viyana savcılığı, cesedin altındaki bir yara bandında ve suç aleti kanlı bıçakta Şener’in DNA’sına rastlandığını açıkladı.
ALİ Rıza Sağnak (32), Adıyaman’da yaşıyordu. 2011’de Avusturya’ya gitti. Viyana Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nde son sınıfta okuyor, giderlerini karşılamak için de taksicilik yapıyordu. Liseden beri tanıdığı polis Oktay Şener ise 2017’nin temmuz ayında polislikten dilekçe vererek istifa etti. Şener’in ısrarlarına dayanamayan Sağnak, Avusturya’ya yerleşmesine yardımcı oldu.
‘ONA ULAŞAMADIM’
Şener, 21 Mayıs 2018’de Sağnak’ın ABD’de yaşayan ablası Aysun Sağnak Başoğlu’na Instagram’dan mesaj gönderdi. Mesajda, Sağnak ile Almanya’ya kursa gideceklerinden ve şirket kuracaklarından bahsediyordu. Abla Başoğlu, bunun üzerine kardeşini aradı ancak telefonu açan yoktu. Yeniden Şener’i aradı. Şener, 20 Mayıs’ta Ali Rıza Sağnak’ı gördüğünü, iyi olduğunu söyledi. 2 arkadaşı ise polise giderek Sağnak’a ulaşamadıklarını söyledi. Viyana polisi, aynı gün Sağnak’ın evine giderek kapıyı kırdı. Manzara korkunçtu. Ali Rıza Sağnak, bıçaklanarak öldürülmüştü. Elleri ve kollarındaki yaralar saldırgana direndiğini gösteriyordu.
Ali Rıza Sağnak
Abla Başoğlu, Şener’den şüphelenmişti. Araştırdığında da kardeşiyle sıklıkla kavga ettiklerini öğrendi. Viyana polisini arayarak kardeşini Şener’in öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi. Şener’in ailesini olaydan bir hafta önce Türkiye’ye göndermesi de şüphelerini iyice arttırdı. Şener, cesedin bulunmasından sonra Türkiye’ye dönmüştü. Viyana polisinin başvurusu üzerine Interpol, Şener hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Aramalar sürerken Viyana savcılığı olayla ilgili rapor hazırladı. Raporda, cesedin altındaki bir yara bandı ve olayda kullanılan kanlı bıçakta Şener’in DNA’sının bulunduğu belirtiliyordu.
SİNYALİ DE BÖLGEDE
20 Mayıs saat 21.54 ile 21 Mayıs 03.05 arasında olay bölgesinden Şener’in cep telefonu sinyal de alınmıştı. Şener, Interpol’ün uluslararası arama kararı üzerine 5 Ekim’de İzmir’de gözaltına alındı ve 9 Ekim’de tutuklandı. Abla Başoğlu, “Kaçarken bir hikâye uydurdu. Katilin bir polis olduğunu söyledi. Cinayeti planlayarak işledi” dedi.
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