DNA tokalaşmaktan
Bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporun ardından savcılık şüphelilerin yeniden ifadesini aldı. Raporda Çet’in el tırnaklarından alınan DNA örneğinin şüphelilerden Berk Akand’a ait olduğu belirtilmişti.
Şüphelilerden Çet’in patronu olan Çağatay Aksu, Çet’in tırnaklarında Berk Akand’a ait DNA örneklerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak “Olay anında Şule Çet’i aşağıya düşerken kurtarmaya çalışan benim. Berk Akand, Şule Çet’in aşağıya düşme anında odada değildi” dedi. Aksu’nun arkadaşı olan şüpheli Akand’ın da kendisine ait DNA örneğinin Şule Çet’in tırnakları arasında çıkmasıyla ilgili olarak “Olay günü Şule Çet ile tokalaşmıştık. Aynı bilgisayarı kullanarak müzik seçmiştik. DNA bu şekilde Şule Çet’in eline geçmiş olabilir. Ben olay anında odada yoktum” dediği öğrenildi.
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