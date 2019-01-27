DNA testiyle babası olduğunu kanıtladı... Şimdi sadece bir isteği var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDNA testiyle babası olduğunu kanıtladı... Şimdi sadece bir isteği var
GeriGündem DNA testiyle babası olduğunu kanıtladı... Şimdi sadece bir isteği var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
27.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

DNA testiyle babası olduğunu kanıtladı... Şimdi sadece bir isteği var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DNA testiyle babası olduğunu kanıtladı... Şimdi sadece bir isteği var

AYDIN’ın Efeler ilçesinde Ramazan Unutur (48), 2 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı İ.G.’nin (37) dünyaya getirip, başkasının üzerine kaydettirdiği oğlunun babasının kendisi olduğunu, DNA testiyle kanıtladı. Önce çocuğu kendi nüfusuna geçiren ardından da velayet davası açan Unutur, "Çocuğumu görmeye gittiğim zaman annesi, icra yoluyla gelmemi istiyor. Bugüne kadar oğlumu, icra işlemi için 500 TL para yatırarak görebiliyordum. Artık dayanacak gücüm de param da kalmadı" dedi.

Efeler’de kokoreççilik yapan Ramazan Unutur, G.İ. ile 2008- 2010 yılları arasında dini nikahla birlikte yaşadı. Unutur’un iddiasına göre G.İ., doğuma kısa süre kala habersiz evden ayrıldı. G.İ. daha sonra başka biriyle resmi nikahla evlendi.

Doğan oğlunu da bu kişinin nüfusuna kaydettirdi. Çocuğun kendisinden olduğunun DNA testiyle belirlendiğini ifade eden Ramazan Unutur, tek derdinin bugün 9 yaşında olan ’Nuri’ ismindeki oğlunun velayetinin kendisine verilmesi olduğunu söyledi. Unutur, şöyle konuştu:

"G.İ. ile 2008- 2010 yılları arasında dini nikahla birlikteliğimiz oldu. Beni çok sevdiğini söyleyerek bir çocuğumuzun olmasını istedi. Daha sonra hamile kaldı. Doğuma 10 gün kala, benden bir daire almamı istedi. İmkanım yoktu. O ise ortadan kayboldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdum. Çocuğu nerede ve kimin yanında dünyaya getirdiğini bilmiyorum. Benim oğlumu, benden ayrıldıktan birlikte yaşamaya başladığı ve sonra da evlendiği Nuri İ.’nin ismini vererek, onun üstüne kaydettirmiş.

Bunu öğrenince şikayetçi oldum, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan DNA testinde, çocuğun benim olduğu kanıtlandı, kendi nüfusuma aldım. Bunun üzerine oğlumun velayetini almak için Aydın 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu ama mahkeme, çocuğun velayetini bana değil, annesine verdi. 15 günde 2 gün ve bayram günlerinin son günü ise bende kalmasına karar verdi. 2014 yılından beri, hem çocuk onda, hem de oğlum için aylık 400 TL nafaka ödüyorum."

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

En büyük arzusunun çocuğunun kendisiyle yaşaması olduğunu söyleyen Unutur, "Çocuğumu görmeye gittiğim zaman annesi, icra yoluyla gelmemi istiyor. Bugüne kadar oğlumu, icra işlemi için 500 TL para yatırarak görebiliyordum. Artık dayanacak gücüm de param da kalmadı. 2018 Temmuz ayından beri icraya para veremiyorum ve dolayısıyla öz evladımı göremiyorum. 15 günde bir bende kalması lazım, ama ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğa bakacak bir anne değil.

Oğlum da annesinin yanında kalmak istemiyor. Amacım çocuğumu onun elinden kurtarmak. 24 Ocak 2012’de açtığımız davaya, hakaret ve çocuk velayeti de eklenince halen devam ediyor" dedi.

DHA muhabirinin cep telefonuyla ulaştığı G.İ. ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzman uyarısı: Araçtan çıkın, yükseğe gidin

Meteoroloji'den önemli uyarı

FETÖ'nün Adana'daki önemli ismi yakalandı

Diyet değil yaşam hakkı