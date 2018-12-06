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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.12.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

DNA sonucu açıklandı! Eski kocası canlı yayında Birgül Memiş’e saldırdı…

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Türkiye günlerdir Birgül Memiş'i konuşuyor. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in bugün DNA sonuçları açıklandı. Sonuç açıklanır açıklanmaz canlı yayında eski kocası Birgül’e saldırdı.

Birgül Memiş, Müge Anlı'nın programında anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in 3. bir adamla evli olduğu ortaya çıktı.

Hayat hikayesi günlerce konuşulan Memiş aynı programda tecavüze uğradığını da itiraf etti. Müge Anlı'da Birgül Memiş olayında dün DNA testi de yapıldı.

DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI

DNA testi sonuçları bugün canlı yayında açıklandı. Sonuca göre 4 yaşındaki Görkem'in babasının Birgül'ün eski eşi Faruk Aydın olmadığı belirlendi. DNA testi sonuçlarının açıklanmasının ardından Faruk Aydın stüdyoda Birgül'e saldırmaya çalıştı.

Faruk Aydın saldırı anından sonra yayına geri geldi. Aydın, "O an öfkeme hakim olamadım. Çocuğuma bakış açım değişmedi." dedi.

 

 

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