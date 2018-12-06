DNA sonucu açıklandı! Eski kocası canlı yayında Birgül Memiş’e saldırdı…
Türkiye günlerdir Birgül Memiş'i konuşuyor. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in bugün DNA sonuçları açıklandı. Sonuç açıklanır açıklanmaz canlı yayında eski kocası Birgül’e saldırdı.
Birgül Memiş, Müge Anlı'nın programında anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in 3. bir adamla evli olduğu ortaya çıktı.
Hayat hikayesi günlerce konuşulan Memiş aynı programda tecavüze uğradığını da itiraf etti. Müge Anlı'da Birgül Memiş olayında dün DNA testi de yapıldı.
DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI
DNA testi sonuçları bugün canlı yayında açıklandı. Sonuca göre 4 yaşındaki Görkem'in babasının Birgül'ün eski eşi Faruk Aydın olmadığı belirlendi. DNA testi sonuçlarının açıklanmasının ardından Faruk Aydın stüdyoda Birgül'e saldırmaya çalıştı.
Faruk Aydın saldırı anından sonra yayına geri geldi. Aydın, "O an öfkeme hakim olamadım. Çocuğuma bakış açım değişmedi." dedi.
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