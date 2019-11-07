DNA raporu geldi
ANKARA’da şüpheli bir şekilde ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand’a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi.
Dosyanın seyrini etkileyeceği belirtilen 14 Ekim tarihli raporda şöyle denildi: “DNA’nın bulunduğu yer ve miktarı dikkate alındığında ‘sanık Berk Akand’ın maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışma, maktulün daha önce dokunduğu telefon, bilgisayar tuşları gibi, müzik eşliğinde maktulün elinden tutarak halay çekmesi şeklinde eylemlerin gerçekleşmesi halinde Akand’a ait DNA’nın Çet’e transfer olabileceği gibi karşılıklı boğuşma ya da bir mücadelenin meydana gelmiş olması halinde de transfer olabileceği; dosyadaki mevcut bulgulara göre bu ayrımın yapılamadığı oybirliğiyle mütalaa olunur. PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediği söylenemez.”
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