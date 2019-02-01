DMD hastalarına sahip çıkılsın
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası 5 bin çocuğun hayatını kaybetme riskiyle yaşadığını belirterek, devletin SMA gibi DMD hastalarına da sahip çıkmasını istedi.
Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ebeveynlerin tek umudu Hindistan’daki bir klinikte yapılan kök hücre nakli. Yurtdışı tedavinin maliyeti ise yaklaşık 100 bin lira. Bu tedavi ücreti devlet tarafından karşılanmadığı için birçok aile bu imkândan faydalanamıyor. DMD hastası 5 bini aşkın çocuk maalesef hayatını kaybetme riskiyle yaşam arasında gidip geliyor. DMD hastası çocuklar ve aileleri devletten yardım bekliyor” dedi.
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