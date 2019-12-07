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07.12.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM anlamı

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DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM anlamı

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren kelimelerden biri de DM. Özellikle Instagram ve Twitter kullanıcıları bu kelimenin anlamını araştırıyor. Peki, DM ne demek? Instagram ve Twitter'da DM anlamı ne?

DM ne demek sorusunu soran pek çok kişi vardır. Bu kelimenin sosyal medya çapında çokça görüldüğü söylenebilir. Neredeyse birçok sosyal medya uygulamalarında yer alan bu özelliğin, İnstagram ve Twitter platformlarında da bulunduğu bilinmektedir. Peki DM nedir ve ne anlama gelir?

 DM Hakkında

DM, İngilizcesi ile ''direct message'' sözcüklerinin baş harfleri kullanılarak yapılan bir kısaltma şeklinde tanımlanabilir. Türkçesinin ise direkt mesaj anlamına geldiği söylenebilir. Twitter ve Instagram ile birine, yalnızca o bireyin göreceği özel, kısa mesajlar atmak DM anlamına geliyor.

DM mesajları, bilhassa uygulamaların içinde seri biçimde iletişim sağlamaktadır. Bu sebeple de genel olarak kullanımı, uygulama içinden bağlantılar paylaşmakta. Fakat bundan başka olarak pek çok özelliği de bulunuyor. DM ile müzik ve fotoğraf paylaşımları da buna örnek şekilde gösterilmektedir.

 

 

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