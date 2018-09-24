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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.09.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

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Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Oyuncu ve müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, polis çevirmesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalandı. Oyuncu için 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalandı. Kimliği kendisinin tasarladığını itiraf eden oyuncu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

ROL GEREĞİ DİYE SAVUNDU

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: "Taksim metro istasyonu İstiklal Caddesi çıkışında kimlik kontrolü yapan polisler hareketlerinden şüphelenen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'ndan kimlik istedi.

Bu sırada kimliğinde polis rozeti olduğunu gören kolluk kuvvetleri, Aydoğduoğlu'na polis olup olmadığını sordu. Polis olmadığını söyleyen oyuncunun cüzdanını detaylı arayan emniyet güçleri Fatih Aydoğdu adına başkomiser rütbeli kimlik ele geçirdi.

5 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sahte polis kimliğini şu an rol aldığı diziden dolayı taşıdığını ve kız kardeşine göstermek için yanında taşıdığını iddia etti. Aydoğduoğlu polis kimliğini yemek kartı üzerine yaptığını da söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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