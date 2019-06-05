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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü!

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Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü!

Diyetisyen tavsiyesiyle “Hibiskus çayı” içen Melek A. fenalaştı. Karaciğer enzimlerinde aşırı artış tespit edilen genç kadın, diyetisyene dava açtı.

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Melek A. geçtiğimiz günlerde ünlü diyetisyen Ece Küçükberberyan'a başvurdu. Kilosundan rahatsız olan genç kadın zayıflamak için görüştüğü Küçükberberyan'dan bazı tavsiyeler aldı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kadına diyetisyen tarafından diyet listesi ve "Hibiskus çayı" içmesi tavsiye edildi.

Diyetin 10'uncu gününde genç kadın evde olduğu bir sırada fenalaştı. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Melek A.'nın kullandığı ilaçların etkisiyle karaciğer enzimlerinde aşırı bir artış gözlemlendi. Tedavi altına alınan genç kadın tedavi sürecinde söz konusu bitki çayının karaciğer yetmezliğine yol açtığını bu nedenle ağırlaşıp hastanelik olduğu tespit edildi.

Doktor raporu sonrası savcılığa başvuran genç kadın sağlığının ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen diyetisyenden şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan diyetisyen tüm hastalarına bitki çaylarını önerdiğini, bitki çaylarının insan üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ileri sürdü.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılık yürütülen soruşturma sonunda doktor raporuyla sağlığının tehlikeye düştüğünü kanıtlayan Melek A.'nın müşteki olarak yer aldığı bir iddianame düzenledi. İddianamede diyetisyenin gerekli dikkat ve özveriyi göstermeyerek genç kadının yaşamını tehlikeye soktuğu anlatıldı. Yaralama suçundan hakkından dava açılan diyetisyen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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