Diyarbakırlılar İstanbul’un size ihtiyacı var
Cumhur ittifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Diyanbakır’da çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan ve burada partililere seslenen Yıldırım, konuşmasına Kürtçe, “Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun” diyerek başladı.
Yıldırım konuşmasında özetle şunları söyledi;
“İstanbul’da 250 bin Diyarbakırlı yaşıyor. İstanbul denilince Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. İstanbul Türkiye’nin özetidir. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara’da Meclisini toplayan Gazi Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz.
Diyarbakır’a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul’a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul’un size ihtiyacı var. İstanbul’da buluşuyor muyuz?”
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