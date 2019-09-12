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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diyarbakırlı annenin çığlığı: Kızımı kurtarın

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Diyarbakırlı annenin çığlığı: Kızımı kurtarın

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 24’e çıktı.

Oturma eyleminin 9’uncu gününde Diyarbakır’da oturan Mehmet Karaman, 1999’da kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu Ercan (40) için eyleme başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da 28 Ağustos 2019’da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için eylemde yerini aldı. Erzurum’dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa’dan gelen Halime Şehitoğlu da 2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı. HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015’ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eyleminde yerini aldı. Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra kızıyla telefonla görüştürüldüğünü, kendisine yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, “Kızım yaralanmış, bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne ‘Beni kandırdılar’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum, rica ediyorum kızımı kurtarın” dedi.

Diyarbakırlı annenin çığlığı: Kızımı kurtarın

Nihan Çiçek

İNŞALLAH SESİMİ DUYAR

10 Eylül günü oturma eylemine başlayan Salih Aylu, oğlu Mehmet’in (21), HDP’li olduğunu iddia ettiği M.I. tarafından tehdit edilerek dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 21 Mart günü düzenlenen Nevruz kutlamalarından sonra haber alamadığı oğlunun bulunmasını isteyen Salih Aylu, M.I. ile yaptığı telefon görüşmesini kaydettiğini, bu kayıtta M.I.’nın oğluna karşı kendisinden 700 dolar istediğini ifade etti. Oğlunun Kandil’in Metina bölgesine götürüldüğünü öğrendiğini söyledi. Aylu, “Ben oğlumu geri istiyorum. Ben ne terörist babası olmak istiyorum ne de oğlumun terörist olmasını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir insandı.

iyasetle hiç alakası yoktu. Bu çocuğu kandırıp, bir şekilde dağa götürdüler. Bir an önce evine dönsün. Orası ölüm yeridir. İnşallah benim sesimi duyar” dedi.

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