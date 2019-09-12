Diyarbakırlı annenin çığlığı: Kızımı kurtarın
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 24’e çıktı.
Oturma eyleminin 9’uncu gününde Diyarbakır’da oturan Mehmet Karaman, 1999’da kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu Ercan (40) için eyleme başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da 28 Ağustos 2019’da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için eylemde yerini aldı. Erzurum’dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa’dan gelen Halime Şehitoğlu da 2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı. HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015’ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eyleminde yerini aldı. Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra kızıyla telefonla görüştürüldüğünü, kendisine yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, “Kızım yaralanmış, bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne ‘Beni kandırdılar’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum, rica ediyorum kızımı kurtarın” dedi.
Nihan Çiçek
İNŞALLAH SESİMİ DUYAR
10 Eylül günü oturma eylemine başlayan Salih Aylu, oğlu Mehmet’in (21), HDP’li olduğunu iddia ettiği M.I. tarafından tehdit edilerek dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 21 Mart günü düzenlenen Nevruz kutlamalarından sonra haber alamadığı oğlunun bulunmasını isteyen Salih Aylu, M.I. ile yaptığı telefon görüşmesini kaydettiğini, bu kayıtta M.I.’nın oğluna karşı kendisinden 700 dolar istediğini ifade etti. Oğlunun Kandil’in Metina bölgesine götürüldüğünü öğrendiğini söyledi. Aylu, “Ben oğlumu geri istiyorum. Ben ne terörist babası olmak istiyorum ne de oğlumun terörist olmasını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir insandı.
iyasetle hiç alakası yoktu. Bu çocuğu kandırıp, bir şekilde dağa götürdüler. Bir an önce evine dönsün. Orası ölüm yeridir. İnşallah benim sesimi duyar” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle