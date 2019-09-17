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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan baba: Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

"OĞLUM 20 GÜN SONRA ASKER OLACAKTI"

Ağrı'dan gelen baba Salih Gökçe, oğlu Mehmet'in yaklaşık 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, "İstanbul'da çalışıyordu. Beni telefonla aradı 'baba geleceğim.' dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı, dağa kaçırdılar. Kurbanlığını hazırlamıştım, gelip askere gidecekti." dedi.

Oğlunun İstanbul'un Yenidoğan semtinden kaçırıldığını aktaran Gökçe, "Aramama rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan'dan götürmüşler. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale'ye kadar gittim. Suriye'de savaş vardı, o nedenle geçemedim geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Diyarbakırdaki oturma eylemine katılan baba: Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı



"HEP GİDENLER FAKİR FUKARANIN ÇOCUKLARI"

Gökçe Diyarbakır'daki oturma eylemini öğrenince dahil olmaya karar verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Buraya çocuğumu aramaya geldim. Kendi çocuklarını göndersinler. Buradakilerin hiçbirinin çocuğu gidiyor mu ? HDP'li milletvekili ve belediye başkanlarının çocukları neden gitmiyor? Hep gidenler fakir fukaranın çocukları. Oğlumun Suriye'de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye'de olduğunu."

"GEL, TÜRK ADALETİNE SIĞIN"

Baba Gökçe, oğluna devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunarak, "Gel, Türk adaletine sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Asker, polis ve herkes bize destek sunuyor. Oğluma sesleniyor ve rica ediyorum; her ne olduysa oldu ama artık gel. Gittikten sonra onunla hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor ancak kimse konuşmuyor." diye konuştu.

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