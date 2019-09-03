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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL- Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AA
03.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki bekleyiş sürüyor... Aile sayısı 4'e yükseldi

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Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4'e yükseldi.

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  • Diyarbakırda gerginlik
  • Diyarbakırda gerginlik
  • Diyarbakırda gerginlik
  • Diyarbakırda gerginlik
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Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17), 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

HDP'LİLER İLE AİLELER ARASINDA GERGİNLİK

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi.

Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin" diye bağırarak tepki gösterdi.

Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.

OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLELERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakırdaki bekleyiş sürüyor... Aile sayısı 4e yükseldi




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