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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki alçak saldırının detayları belli oldu

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Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı. Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce sivillerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.

BELEDİYEYE AİT ARACIN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"HDP'Lİ BELEDİYENİN OTOPARK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor. Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

SALDIRI ODUNLARIN YÜKLENDİĞİ TRAKTÖRÜN GEÇİŞİNDEN SONRA DÜZENLENMİŞ

Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

UZAKTAN KUMANDALI PATLAYICI

Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü.  Olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.

Odun yüklü traktörün olay yerinin ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalar ile odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırıda, Siraç, Ömer ve Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel ve Sinan Diğer şehit düştü.

Şehitlerden Siraç, Ömer, Abit Yıldız ve Ahmet Ay'ın cenazesi Kulp ilçesinde, İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel'in cenazesi Batman'da, Sinan Diğer'in cenazesi ise Muş'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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