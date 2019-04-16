Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi
DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır seferini yapan Yeni Öz Bingöllüler firmasına ait 06 BIM 962 plakalı yolcu otobüsü, Kocaköy ilçesi yol ayrımında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
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