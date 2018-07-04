Diyarbakır’da yakılan köpekle ilgili başsavcılıktan soruşturma

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda önceki gün yakılmış köpek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılan köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği alıp Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na getiren Ekmekçiler, "Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek, tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca köpeğin yakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından olayın basın- yayın organlarında yer alması ve Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler’in suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçildi. Köpeği yakan kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında mezarlık bölgesindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.