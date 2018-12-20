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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.12.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da terör operasyonu! İş makineleri de katıldı

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Diyarbakır'da terör operasyonu! İş makineleri de katıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 175 kilogram esrar ve el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice mülki sınırları içerisinde 17 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat ve Komando Timleri ile güvenlik korucularınca başlatılan "Bayrak-109 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman- Operasyonu"nun 19 Aralık'ta saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi. 

Operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, 6'lı pil bloğu, büyük tüp, 150 metre elektrik kablosu, el dürbünü ve 175 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemeler ve esrarın muhafaza altına alındığı, diğerlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, operasyon bölgesindeki 13 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, 110 kişi ve 12 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, aranma kaydı bulunan bir zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.  Ele geçirilen 175 kilogram esrardan 100 kilogramının bir evin bahçesinde iş makinesi yardımıyla yapılan aramada bulunduğu bildirilen açıklamada, evin sahibi S.Ö'nün gözaltına alındığı belirtildi. 

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