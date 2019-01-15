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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
15.01.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

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Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu"nda, daha önce güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen şahsın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde caminin minaresine saklanmış esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen şahsın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda cami minaresine saklanmış esrar bulundu.     

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 13 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00 itibariyle tamamlandı.     

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi. Sığınakta, küçük tüp, 4 gözlü set üstü ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.     

MİNAREYE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER     

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde caminin minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu.     

Operasyonda 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.     

Geçici olarak teşkil edilen 4 yol kontrol ve arama noktalarındaki uygulamada, asker kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi tebligat yapılarak serbest bırakıldı.     

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DAHA ÖNCE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI     

Operasyon bölgesinde 11 konut ve eklentisinde adli arama yapıldığı ifade edilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere de yer verildi:     

"03 Eylül 2018'de Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyünde İçişleri Bakanlığınca Yeşil  renk kodu ile aranan Sözde Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye sorumlusu Hakkı  Şiyar kod adlı Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 PKK'lı teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi terör olayında, temas esnasında  güvenlik güçlerine değişik noktalardan ve evlerden ateş açan şüphelilerden olay tarihinde alınan atış artığı svabı pozitif çıkan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli M.T, 'Kasten Öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan Y.T. ve H.T, evinde terörist kıyafetli fotoğrafları bulundurarak 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçunu işleyen F.T ve R.T. ile aramada elinde bulanan uyuşturucu dolu poşeti atarak kaçmaya çalışan M.Ö. olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alındı."     

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