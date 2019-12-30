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Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 15:34,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

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Diyarbakır'da tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

Diyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır kent merkezinde farklı semtlerde oturan 96 kişi, dün sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iş yerinden alınan numunelerden çıkacak sonuç bekleniyor. Acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulanan 96 kişi de taburcu edildi.

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