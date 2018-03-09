Diyarbakır'da taciz iddiasına linç girişimi

BAĞLAR ilçesi Gürsel Caddesi Mavi Köşe mevkisinde 16.00 sıralarında meydana gelen olayda İddialara göre, 40 yaşlarındaki bir kişi, sokakta sakız ve peçete satan 3 kız çocuğunun yanına gelerek para verdi. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, kız çocuklarının taciz edildiğini düşünerek adama saldırdı. Kalabalığın toplanması üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelip şahsı linç girişiminden kurtararak bir işyerine sakladı.

Polis kalabalığın dağılması için zırhlı araçtan anons yaparken, şüpheli ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, "İlk başta üç kişi şahsa saldırdı. Onların iddiası şahsın çocuklara taciz ettiği üzerineydi. Bunun üzerine kalabalık arttı ve adamı vurmaya devam etti. Ben zorla adamı içeri götürdüm, şahıs böyle bir şey yapmadığını sokakta çalışan kızlara sadece para verme niyetinde olduğunu söyledi" dedi.