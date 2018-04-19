Diyarbakır'da sıcak çatışma: 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda piyasa değeri 9 milyon TL olan 30 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Lice, Hani ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 17 Nisan 2018 Salı günü saat 19.00’dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH Timleriyle Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile özel birlik operasyonunun icrasına başlanılmıştır. Söz konusu operasyonlar kapsamında 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 19.10 itibariyle; Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği Kulp ilçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü Çukur Deresi mücavirinde icra edilen temas aramaları neticesinde, Hani İlçesi Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 19 Mart 2018 Pazartesi günü Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesini müteakip, teröristlerce yağmalanan 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeğinin de aralarında bulunduğu toplam 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet el bombası, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 20 adet 5,56 milimetre çapında M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 40 adet 7,62 milimetre çapında AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet büyük telsiz ve mikrofonu, 3 adet el telsizi, 1 adet kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet el dürbünü, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 910 metre mayın/EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 1 adet mayın/EYP kumandası, 6 adet mayın/EYP yapımında kullanılan bant, 1 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 3 adet pil bloğu, 200 adet Duracell marka pil, 9 adet piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 8 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 901 şahıs ve 205 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 61 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

30 bin kök hint keneviri

Açıklamada ayrıca, Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 9.000.000 TL olan 5.000 metrekarelik alan içerisinde 30 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince numune alınmasını müteakip, bahse konu kenevir bitkilerinin yerinde imha edildiği, imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.