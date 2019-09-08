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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da sanatçılar neredeler

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Diyarbakır’da sanatçılar neredeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da HDP binası önündeki oturma eylemiyle ilgili “Analar evlatlarını kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. ‘Cumartesi Anneleri’nin yanına gelip giden o sanatçılar Diyarbakır’da bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Yok.” dedi. Erdoğan, Eskişehir’de AK Parti teşkilat yemeğinde özetle şunları söyledi:

DEMEK YANLIŞIMIZ VAR

“Her ne kadar AK Parti, büyükşehiri kazanamamış olsa da ortaya çıkan başarı da önemlidir. Bugün bazı yerlerde hedeflerimizin gerisinde kalmışsak, geçen dönemde birçok belediyeyi kaybettiysek, bunun sebebini, millete değil kendimize faturasını keseceğiz. Demek bir yerde yanlışımız var.

KIYAMET KOPUYORDU

Diyarbakır’da analar evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Kadın hakları, insan hakları diyerek ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük bir ses duydunuz mu? Yok. Hani vardı ya, Galatasaray anneleri. Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanıyorlardı Cumartesi Anneleri diye nam salmışlardı. Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. Oraya gelip giden sanatçılar, vesaireler şimdi Diyarbakır’da bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Herhangi bir açıklamaları var mı? Yok. Üstelik de dalga geçiyorlar. Bu ikiyüzlüler evlatlarının peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz. PKK ‘ormanları biz yaktık’ diye açıklamada bulundu mu? Bulundu. Taksim’de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar, o geziciler, şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya, bu partiden ses var mı? Yok.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Faizler iniyor mu? İniyor, daha da düşecek. Perşembe, Para Piyasası Kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz.

ÖYLE YA DA BÖYLE ÇÖZÜLECEK

Suriye’de kurulan tuzağı kısmen bozduk. Şimdi gündeminizde Fırat’ın doğusu var. Öyle ya da böyle onu da birkaç haftaya kadar çözüm yoluna koymuş olacağız. Ayın 21’inden sonra ABD’deyiz. Trump ile ABD’de yüz yüze bu konuları ele alacağız. Çünkü uygulama ile söylenenler birbirini tutmuyor. Suriye’nin kuzeyinde YPG\PYD gibi terör örgütlerine silah, araç gereç ABD tarafından gönderildi. Bunlar buraya neden gelir? Kiminle savaşacaklar? Tek ülke var savaşacakları, Türkiye. Biz bunlara sessiz kalabilir miyiz? İdlib’de bir takım sorunlar yaşanıyor. Kusura bakmasınlar burada oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün.”

‘EĞİTİM VE SANATTA GERİ KALDIK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılış törenine de katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu müzeyi, sanatseverlerimizin sahip oldukları koleksiyonları sunma erdeminin bir örneği olarak görüyorum. Eskişehir’e pek çok değer kazandırdık. Eskişehir ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Eskişehir’in uluslararası tanıtımını da yeterli düzeyde gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki, burası yabancı misafirlerimizin de ana destinasyonlarından biri olacaktır.

EKSİKLERİMİZİN FARKINDAYIZ

Türkiye, geçen 17 yılda her alanda en büyük yatırımlara, en büyük eserlere, en büyük hizmetlere kavuşmuştur. İki konuda nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık; biri insan yetiştirme olan eğitim diğeri insanı zenginleştirme olan kültür-sanattır. Biz kültürü tıpkı toprak, bayrak, askeri ve ekonomik güç gibi özgürlüğümüzün sembollerinden biri olarak görüyoruz. Kendi tarihine, kültürüne, sanatına, değerlerine sahip çıkmayan bir toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmaz. Eğitimi güçlendirmenin yolu bu alanda müdahale eden insanları desteklemekten geçiyor. Devlet olarak bu çerçevede tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

EN BÜYÜK KÜTÜPHANE

309 bin yeni derslik inşa ettik. Her derslikte öğrencilerimizin eğitim-öğretim görebilmesi için 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik. Buna rağmen hâlâ eksiklerimiz olduğunun farkındayız.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim’de bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul’da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası’nı kütüphaneye çeviriyoruz. Televizyondan sinemaya, müzikten bilgisayar oyunlarına kadar popüler kültürün tüm alanlarında içerik üretimine ağırlık veriyoruz. Her yıl takdim ettiğimiz kültür sanat büyük ödülleriyle ülkemiz kültür sanat erbabına desteğimizi gösteriyoruz. Medeniyet demek her şey gibi kültür ve sanatı da yeniden ve yeniden inşa demektir.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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