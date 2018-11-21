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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.11.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi

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Diyarbakır'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 6, diğerleri 3'er odalı sığınaklarda ilaç, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinde dün saat 06.30’dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-11 Özel Birlik Operasyonu"nun aynı gün saat 18.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda kış üslenmesi amacıyla teröristlerce kullanılan banyo ve tuvaleti bulunan 200 metrekare büyüklüğünde 6 odalı sığınak, 3 odalı mutfağı bulunan 132 metrekare büyüklüğünde sığınak ile 3 odalı 60 metrekare büyüklüğündeki sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"4'lü blok halinde 48 pil, 250 kalem pil, 11 büyük tüp, 3 küçük tüp, 300 kilogram sıvı yağ, 750 kilogram bulgur, 750 kilogram un, 500 kilogram pirinç, 750 kilogram makarna, 250 kilogram salça, 200 kilogram kırmızı mercimek, 400 kilogram toz şeker, 75 kilogram peynir, 50 kilogram bal, 50 kilogram tuz, 100 hazır çorba, 35 kuru maya, 50 konserve, 10 kavanoz baharat, 10 uyku tulumu, 50 battaniye, 30 kar elbisesi, 30 eldiven, 10 panço, 5 mont, 30 çift mekap ayakkabı, 4 jelikan bidon, 300 metre halat, büyük boy testere, 2 el feneri, akü takviye kablosu, 100 metre elektrik kablosu, su hortumu, 2 branda, 2 metre uzunluğunda tahta merdiven, 500 çivi, 300 metre inşaat teli, 5 kazma, 5 kürek, 5 testere, 50 çuval, 4 soba borusu, elektrikli ocak, tüplü ekmek sacı, 3 düdüklü tencere, 50 su bardağı, 100 tabak, 5 tencere, 5 tepsi, 10 çaydanlık, 2 oklava, merdane, 5 litre silah bakım yağı, 16 serum seti, 20 not defteri, çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman."

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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