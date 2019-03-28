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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR, (DHA)
28.03.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!

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Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!

DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve esrar ele geçirildi.

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  • Diyarbakırda teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildildi
  • Diyarbakırda teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildildi
  • Diyarbakırda teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildildi
  • Diyarbakırda teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildildi
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İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Mart 2019 Pazartesi günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu' 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyonun düzenlediği Silvan ilçesi Dağcılar köyü Kayabağı mezrası kırsalında toprağa gömülü vaziyette, 15 metre çoklu bakır kablo ile 4'lü pil bloğuna irtibatlı, 20 litrelik yağ tenekesi içerisine 25 kilo ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, bomba anahtar sistemi olarak kullanılan Alpha Fire cihazı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.

Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 kış sığınağı tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınaklarda yapılan aramalarda, 7.65 mm çapında Astra marka tabanca, pompalı av tüfeği, 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği, hücum yeleği, uçaksavar mühimmat kutusu ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise Lice ilçesi Kerpiçören köyünde kullanılmayan harabe ev içerisinde, 7 paket içerisinde 10 kilo esrar geçirildi.

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