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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR, (DHA), İHA
23.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

PKK'lı terörist Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

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PKK'lı terörist Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, şehir merkezinde örgütsel faaliyette bulunan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı haziran ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen Kendal Amed kod isimli Y.B.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda Kendal Amed kod adlı Y.B. isimli terörist, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 44 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

 

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