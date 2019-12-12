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Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)
12.12.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

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Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

DİYARBAKIR'da terör örgüyü PKK'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda 271 kilo 475 gram patlayıcı ile yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekpiler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti.

Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el konulurken, 22 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. 

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