Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Diyarbakır’da korkutan patlama…

    Diyarbakır’da korkutan patlama…

    İHA
    09.03.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Balon imalatı yapan bir iş yerindeki helyum tüpünün patladığı bildirilirken patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı.

    Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

    Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar'daki bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işletmenin korsan olduğunu ve olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti. 

    Etiketler: diyarbakır , bağlar , patlama , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri