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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.09.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da okulda dehşet! Öğrencilerin gözü önünde bıçaklandı

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Diyarbakır'da okulda dehşet! Öğrencilerin gözü önünde bıçaklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından zanlılar, öğrencilerin gözü önünde öğretmene kesici aletlerle saldırarak darp etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Çınar Meslek Lisesi içerisinde bulunan kantinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2’si 18 yaşından büyük 3 kişi, kantin kapısını sert bir şekilde kapatınca öğretmen M.B. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıslar, öğretmene kim olduğunu sorunca M.B., “Ben burada görevli öğretmenim” dedi. Şahıslar öğretmenin verdiği cevap sonrası ellerinde bulunan kesicisi aletlerle M.B.’ye saldırmaya başladı.

Kulağından ve boynundan yaralandı

Öğrencilerin gözü önünde kesici aletlerle saldırıya uğrayan öğretmen M.B., sol kulağının arkasından ve boynundan aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, can havli ile dışarı kaçtı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

“Yaşadığım olayın şokundayım”

Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan ve 2 gün iş göremez raporu alan öğretmen M.B., yaşananlar karşısında şok geçirdiğini ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısları devlet malına zarar verdikleri için uyardığını belirten M.B., “Ben onları sadece sözlü bir şekilde uyardım. Bana kim olduğumu sordular, öğretmenim deyince bana ellerinde bulunan kesici aletlerle öğrencilerin gözü önünde saldırdılar. Yapılan bu olay bana tek değil bütün öğretmenlere yapılmıştır. Ben o şahısların hak ettiği cezaya çarptırılması için şikayetçiyim” dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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